Генштаб ВСУ говорит, что Россия потерла в войне 77 950

Главное: РФ потеряла в войне 77 950 солдат. Уничтожен 2 801 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на среду, 9 ноября.

Сообщается, что погибли 77 950 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 801 танк, 5 666 боевых бронированных машин, 1 802 артиллерийские системы, 393 РСЗО, 205 средств ПВО, 278 самолетов, 260 вертолетов, 1 483 БПЛА оперативно-тактического уровня, 399 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 227 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 159 единиц специальной техники.

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