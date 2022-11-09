Полиция идентифицировала 168 тысяч российских солдат

Главное: В МВД говорят, что идентифицировали 168 тысяч российских солдат. Открыто 42 тысячи уголовных производств.

Детали: Национальная полиция Украины сообщает, что сумела идентифицировать 168 тысяч российских солдат, которые воюют в нашей стране. Возбуждено 42 тысячи уголовных производств по военным преступлениям.

Всех их внесли в базу под названием «Военный преступник».

Информируется: «Среди направлений, по которым работают следователи, – преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории, обстрелы мирного населения и инфраструктуры, а также фиксация преступлений на деоккупированных территориях».

Отмечается: «На деоккупированных территориях правоохранители обнаружили 37 мест, где насильственно удерживались гражданские граждане. На оккупированных территориях правоохранителям известно о 27 таких местах, а также о семи локациях на территории РФ, где осуществляются пытки в отношении граждан Украины».

Кроме этого были установлены 6 600 погибших гражданских, которые были расстреляны или замучены российскими военными.

В тему: В Украине могут продлить мобилизацию и военное положение.