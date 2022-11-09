У берегов Италии произошло неслабое землетрясение

Главное: В Италии произошло землетрясение. Возле города Римини.
Детали: Утром среды, 9 ноября, в 8-07, у побережья центральной части Италии произошло землетрясение. Местная сейсмическая служба сообщила, что его магнитуда составила 5,7 баллов.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 61 километре к востоку от города Римини, а очаг землетрясения находился на глубине десять километров.
Об угрозе цунами речь не идет.
О погибших и пострадавших не известно.
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