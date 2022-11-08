Шепетовская епархия УПЦ отправила 14,5 тонн гумпомощи Святогорской лавре

Главное: Шепетовская епархия Украинской Православной Церкви 5 ноября доставила 14, 5 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.

Детали: Первый 13-тонный гуманитарный груз из Шепетовско-Славутской епархии был доставлен в Святогорскую лавру 12 октября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua.

«Священники и прихожане, узнав о положении людей, живущих в Святогорской лавре, из газет и интернета, несли кто что мог: одежду, картошку, овощи, фрукты, предметы бытовой химии — всё для братии и беженцев Лавры», — поделился отец Фёдор Вересюк, руководитель молодёжного отдела Шепетовской епархии, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии .

Отец Федор отметил, что сборы помощи в Шепетовской епархии продолжаются, и в ближайшее время всё необходимое будет доставлено в обитель.

Как сообщалось ранее, епархии Украинской Православной Церкви присоединились к масштабной гуманитарной миссии поддержки Святогорской лавре. Гуманитарные грузы для беженцев и насельников Лавры доставили из Киевской, Ровенской, Полтавской, Одесской и других епархий УПЦ.

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