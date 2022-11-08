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Новости > Россияне хотят ввести на Запорожье «визовый режим»

Россияне хотят ввести на Запорожье «визовый режим»

Александр Панько
08.11.22 15:24
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Россияне хотят ввести на Запорожье «визовый режим»

Главное: На временно оккупированной территории Запорожской области россияне хотят ввести «визовый режим». Такое «правило» они планирует внедрить уже с начала следующего года.

Детали: Российские оккупанты хотят ввести «визовый режим» на захваченной территории Запорожской области. Об этом сообщает местный портал «ЗаБор».

Как сообщает издание со ссылкой на местных жителей, российские военные на блокпосту в оккупированной Васильевке заявили, что с 1 января 2023 года на захваченную часть Запорожской области будут пускать только по визам.

Пока подобной информации от гауляйтера Запорожской области не было.

Стоит отметить, что пересечение линии сопрекосновения в Запорожской области и так проходит очень сложно. Оккупанты затягивают проверку гражданских и выпускают мало автомобилей. В случае внедрения «виз» попасть на оккупированную территорию станет будет очень трудно.

В тему: В Херсоне отказываются принимать российские рубли.

Тэги: Запорожье, общество, Россия, визовый режим, новости Украины, война в Украине

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