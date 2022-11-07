Хмельницкая епархия УПЦ передала помощь военным ВСУ

Главное: В Хмельницкой области прихожане Свято-Успенского храма Летичева передали помощь защитникам Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, православные волонтеры передали продукты питания воинам на передовую.

К сбору продуктов питания присоединились прихожане окрестных сел Грушковцы, Казачки, Голосков, Чапля.

Прихожане храмов также передали воинам продукты, которые пожертвовали на Дмитровскую поминальную субботу.

Как сообщалось ранее, прихожане столичного Ионинского храма собрали более 33 тыс. грн на кровоостанавливающие турникеты для ВСУ на передовую.

В тему: В Кривом Роге при поддержке УПЦ передали продуктовые наборы инвалидам и переселенцам.