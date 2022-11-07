В Великобритании стартовало уникальное клиническое испытание

Главное: В Великобритании ученые проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку. Впервые в истории.

Детали: Ученые из Кембриджского университета в Великобритании начали уникальное клиническое испытание. Они переливают выращенную в лаборатории кровь человеку.

Информируется, что кровь была перелита добровольцам в рамках контролируемого клинического исследования Restore: это совместная исследовательская инициатива NHS Blood and Transplant и Бристольского университета, которые совместно работают с Кембриджским университетом и другими организациями.

Подчеркивается, что это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови.

В сообщении сказано, что если результаты исследования докажут эффективность и безопасность метода, он может стать революционным в лечении людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови, для которых зачастую трудно найти достаточное количество донорской крови.

Специалисты говорят: «Мы надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше, чем те, которые поступают от доноров крови».

Они добавили: «Если наше первое подобное в мире испытание пройдет успешно, это будет означать, что пациентам, которым в настоящее время нужны регулярные длительные переливания крови, в будущем потребуется меньше переливаний».

Известно, что уже два человека получили переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови, они находятся под наблюдением, при этом никаких побочных эффектов выявлено не было.

Ожидается, что в будущем как минимум десять испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.

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