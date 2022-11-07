«Шахтер» узнал соперника в плей-офф Лиги Европы

Главное: Прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперника узнал «Шахтер».

Детали: В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника узнал донецкий «Шахтер».

«Горняки» сыграют с французским «Ренном».

Первые встречи пройдут 16 февраля, а ответные матчи состоятся 23 февраля.

Кроме этого сыграют такие пары: «Барселона» – «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» – «Нант», «Спортинг» – «Митьюлланд», «Аякс» – «Унион Берлин», «Байер» – «Монако», «Севилья» – ПСВ, «Зальцбург» – «Рома».

Также в 1/8 финала Лиги Европы напрямую вышли победители своих групп: «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Рояль Унион», «Реал Сосьедад», «Фейенорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».

В тему: Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.