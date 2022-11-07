Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: все соперники известны

Главное: Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Есть интересные пары.

Детали: В понедельник, 7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Известны все пары.

Первые матчи пройдут 14/15 и 21/22 февраля 2023-го года, а ответные встречи состоятся 7/8 и 14/15 марта. Поединки начнутся в 22-00.

Сыграют такие пары: «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити», «Брюгге» – «Бенфика», «Ливерпуль» – «Реал», «Милан» – «Тоттенхэм», «Айнтрахт» – «Наполи», «Борусия» Д – «Челси», «Интер» – «Порту» и ПСЖ – «Бавария».

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