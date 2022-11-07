Папа Римский заявил, что любит и украинцев, и россиян

Главное: Папа Римский заявил, что любит украинцев. И россиян тоже.

Детали: Папа Римский Франциск дал пресс-конференцию на борту самолета на пути в Рим по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн. Он сделал ряд заявлений.

Так, глава католиков сказал: «Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу. Я нахожусь между двумя народами, которые люблю».

Он напомнил, что на следующий день после начала войны в Украине посетил российское посольство в Ватикане, желал поехать в Россию, а также дважды беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Франциск добавил: «Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда».

Папа Римский отметил: «Жестокость не свойственна русскому народу. Русский народ велик. А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать как на похождения».

Кроме этого он считает: «Сегодня величайшее бедствие это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы».

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