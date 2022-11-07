США и НАТО заговорили о мирных переговорах по Украине

Главное: Мирные переговоры по Украине могут состояться. Это допускают США и НАТО.

Детали: США и НАТО допускают мирные переговоры по Украине. Как пишет издание La Repubblica, они возможны в том случае, если ВСУ освободят Херсон.

В публикации сказано, что США находятся на постоянной связи по данному вопросу с ЕС, а также союзниками, внушая данную мысль Киеву.

Кроме этого информируется: «США и НАТО неслучайно подтвердили направление Украине партии ракет назначения систем ПВО, а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может поменять ход войны».

Резюмируется: «Если Херсон будет освобожден, Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости».

В тему: Украина освободила уже 37% оккупированных с 2014 года территорий.