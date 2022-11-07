Финляндия отказалась от ядерного оружия

Главное: Финляндия выступила против ядерного оружия. Не хочет размещать его у себя.

Детали: Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна выступает против ввоза на свою территорию ядерного оружия после вступления в НАТО. Его слова цитирует издание Yle.

Политик выступил на открытии курсов национальной обороны.

Среди прочего он сказал, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО, но есть инструментом профилактики, а не самоцелью.

Глава государства добавил, что ядерную войну невозможно выиграть, и никогда не следует ее вести.

Саули Нийнисте отметил, что Украина имеет полное право защищать свою целостность и законные границы, и у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле.

Резюмируется, что Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется.

В тему: Байден намекнул, что Путин все же может применить ядерное оружие.