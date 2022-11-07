Несколько крупных украинских компаний перешли в государственную собственность

Главное: В государственную собственность перешли несколько крупных украинских компаний. Среди них – «Мотор Сич».

Детали: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что в государственную собственность перешли несколько крупных отечественных компаний. Об этом пишет «Экономическая правда».

Сообщается, что накануне, 6 ноября, было принято решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

Уточняется, что компаниям Игоря Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК «Нафтогаз» принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры.

В публикации сказано, что в «Укртатнафте» Игорь Коломойский совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владеют около 60%.

В то же время, сообщается, что компания «АвтоКрАЗ» входит в группу «Финансы и кредит» беглого олигарха Константина Жеваго.

Сообщается, что «Запорожтрансформатор» – это предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование, а его владельцем является Константин Григоришин.

Напоминается, что до недавнего времени владельцем «Мотор Сич» был Вячеслав Богуслаев, который в 2017-м году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями были заблокированы и арестованы.

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