Стала известна чистая прибыль украинских банков в этом году

Главное: В НБУ рассказали о состоянии финансового сектора. Названа чистая прибыль банков.

Детали: В январе-сентябре 2022-го года чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков составила 7,37 миллиарда гривен. В НБУ говорят, что уже третий месяц подряд банковская система сохраняет прибыльность.

Уточняется, что за данный период доходы банков составили 255,08 миллиарда гривен, а расходы были 247,71 миллиарда гривен.

Информируется, что банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны.

Сообщается, что отчисления в резервы выросли в тринадцать раз по сравнению с январем-сентябрем 2021-го года до 98,973 миллиардов гривен.

В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный сказал, что поддержание банковским сектором операционной прибыли во время войны является свидетельством того, что бизнес-модели банков ориентированы на получение прибыли с учетом взвешенного подхода к рискам.

Сообщается: «Банки научились работать эффективно, диверсифицируя собственные портфели, учитывая процентные, рыночные, кредитные и операционные риски. Сохранение операционной прибыльности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса».

Резюмируется, что по состоянию на 1 октября из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25,6 миллиардов гривен, 23 были убыточными с убытком 18,2 миллиарда гривен.

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