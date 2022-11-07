В Индии родилась очень необычная девочка

Главное: В Индии родилась девочка с восемью эмбрионами. Это редкое состояние, при котором один или несколько уродливых зародышей позвоночных заключены в тело своего родного брата.

Детали: В Индии родилась девочка с восемью эмбрионами в желудке. Ребенку сделали операцию после того, как родители заметили, что у него вздулся живот. Об этом пишет The Sun.

Девочка родилась в частной больнице в районе Рамгарх 10 октября.

Сначала врачи подумали, что у малышки опухоль, но команда под руководством доктора Мохаммеда Имрана обнаружила у нее плод в плоде, более известный как паразитический близнец.

«Это редкое состояние, при котором один или несколько уродливых зародышей позвоночных заключены в тело своего родного брата. Мы получили результаты сканирования, врачи были ошеломлены, обнаружив в брюшной полости девочки восемь недоразвитых эмбрионов. Пациентка была под наблюдением в течение 21 дня, после чего провели операцию по удалению эмбрионов. Операция была успешно завершена примерно за полтора часа. В настоящее время девочка хорошо восстанавливается после операции. Такие случаи считаются чрезвычайно редкими и случаются менее чем в одном случае на миллион рождений», — рассказали медики.

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