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Новости > В разведке рассказали, сколько «Искандеров» и «Кинжалов» осталось у России

В разведке рассказали, сколько «Искандеров» и «Кинжалов» осталось у России

Александр Панько
07.11.22 13:13
84
В разведке рассказали, сколько «Искандеров» и «Кинжалов» осталось у России

Главное: По информации украинской разведки, у России осталось около 120 ракет «Искандер». Количество «Кинжалов» составляет около 40.

Детали: Россия уже использовала 80% своих современных ракет, нанося удары по Украине. Так, у страны-агрессора осталось около 120 баллистических ракет для ОТРК «Искандер». Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии The Economist.

Украинские официальные лица признают, что у нашей страны пока нет эффективной защиты от иранских ракет, которые поражают цели на гораздо большей скорости, чем крылатые ракеты или беспилотники, или от похожих на «Искандеры» и «Кинжалы» ракет.

Так, Скибицкий сообщил, что в октябре россияне выпустили 25 «Искандеров» по Украине, а ВСУ смогли сбить всего три. Отмечается, что пока использование Россией таких ракет сдерживалось только дефицитом.

По оценкам Скибицкого, у России осталось всего 120 «Искандеров». Другие источники утверждают, что количество «Кинжалов» составляет около 40.

Однако поскольку запасы РФ пополняются иранцами, страна-агрессор может удвоить свои атаки.

Так, военной разведке Украины стали известные планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.

Украинские чиновники отмечают, что сейчас, как никогда, наше стране нужно оружие, способное сбивать баллистические ракеты, например, американская система Patriot. Им также нужны ракеты большего радиуса действия, такие как американские Atacms, которые они надеются использовать для ударов по командным центрам в сотни километров в тылу врага.

В тему: Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины. Против них у нас защиты нет.

Тэги: Иран, Россия, ракета, Искандер, война в Украине, Кинжал

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