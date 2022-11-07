Около Мариуполя появилось более 1500 свежих могил

Главное: На месте массового захоронения вблизи Мариуполя были вырыты более 1500 новых могил. С начала войны вблизи Мариуполя было выкопано более 4600 могил, хотя точное количество похороненных выяснить невозможно.

Детали: Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что на месте массового захоронения вблизи оккупированного Россией Мариуполя были вырыты более 1500 новых могил. На снимках видно, что три места массовых захоронений, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно увеличивались с весны, пишет BBC.

Организация Центр информационной устойчивости проанализировала изображение поселка Старый Крым для программы BBC Panorama и пришла к выводу, что с момента последнего анализа изображений в июне там было выкопано более 1500 новых могил. В целом, по оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя было выкопано более 4600 могил, хотя точное количество похороненных в этом месте людей выяснить невозможно.

По словам жительницы Мариуполя, в поисках сына этим летом она посетила место массового захоронения в Виноградном под Мариуполем, где насчитала более 800 свежих могил. Женщина сфотографировала место массового захоронения на Виноградном. Многие могилы на этом месте обозначены маленькими табличками с номерами и статьей, но не именами.

Другие жители Мариуполя рассказали, что этим летом в поисках родных, с которыми была потеряна связь, им пришлось пересматривать десятки лежащих на улице без охлаждения тел.

Очевидцы также сообщают, что видели, как российские власти доставали тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозили их для захоронения.

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