В Одессе священник УПЦ передал гумпомощь военным ВСУ, которые находятся в больнице

Главное: В Одессе глава епархиального отдела взаимодействия с Вооруженными Силами Украины протоиерей Илья Манита посетил украинских военных, которые сейчас проходят лечение в больницах города.

«Усилиями прихожан и неравнодушных благотворителей были приобретены и переданы военным комплекты белья, обуви, одежды, а также вкусности», — говорится в сообщении епархии.

Также отец Илья от имени владыки поблагодарил воинов за их подвиги, пожелал скорейшего выздоровления и мира.