На Ровенщине верующие УПЦ собрали деньги для ВСУ

Главное: На Ровенщине в селе Шпанив Свято-Варваровский приход Украинской Православной Церкви собрал средства для нужд ВСУ.

Сетку настоятель Варваровского прихода протоиерей Василий Романюк передал в волонтерский центр, который занимается изготовлением маскировочных сеток-кикимор для воинов.

«Сегодня каждый может оказаться полезным, наши прихожане присоединились таким образом. Пусть эта сеть станет надежной защитой для наших воинов. Береги Господь!», — сказал настоятель храма отец Василий

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви в Ровенской области собрали более 30 тонн гуманитарной помощи для Святогорской лавры.