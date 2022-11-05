На Киевщине представители терробороны захватывают храм УПЦ: избили священника и его жену

Главное: На Киевщине в Переяславе представители теробороны взломали замки на дверях Борисоглебского храма Украинской Православной Церкви (микрорайон Борисовка).

Настоятель храма священник Олег Родионов, живущий на территории храма, вышел на улицу и пытался не допустить надругательства над святыней. В ответ на это агрессивные рейдеры избили отца Олега и его жену.

Отмечается, что силовой захват церкви происходит при участии мэра, а полиция на стороне рейдеров.

«Полиция на стороне рейдеров, поскольку храм был перерегистрирован незаконным способом еще летом. Копия протокола собрания религиозной общины, в котором зафиксировано, что приход никуда не переходил, находится в госадминистрации. Но на это мэр не обращает внимания», — прокомментировал ситуацию епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, викарий Киевской Митрополии.

До сегодняшнего утра храм был закрыт на замок.

На данный момент сторонники ПЦУ подтянули толпу людей, продолжаются провокации силового характера.

Верующие УПЦ просят молитвенной поддержки.