Предстоятель УПЦ в день 78-летия молится в родных краях

05.11.22 17:50

В Одессе священник УПЦ передал гумпомощь военным ВСУ, которые находятся в больнице

05.11.22 17:40

На Ровенщине верующие УПЦ собрали деньги для ВСУ

05.11.22 17:30

На Киевщине представители терробороны захватывают храм УПЦ: избили священника и его жену

05.11.22 17:05

Предстоятель УПЦ благословил проект оказания помощи украинским беженцам в Германии

05.11.22 14:25

Возле украинской антарктической станции зафиксирован уникальный снежный рекорд

05.11.22 14:15

Синоптик предупредила украинцев о сильном похолодании

05.11.22 14:04

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 75 440 солдат

05.11.22 09:18

На симпатичную «корабельную сосну» из «слуг народа» заведут уголовное дело

05.11.22 08:30

Предстоятель УПЦ сегодня празднует 78-летие

04.11.22 19:40

Стало известно, почему нельзя пить пиво каждый день