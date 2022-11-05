Предстоятель УПЦ в день 78-летия молится в родных краях

ОЗГ C1K - перша кріптобанда України
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 75 440 солдат
Обнародованы фамилии тех, кто подстрекал Путина к нападению на Украину
В Киеве отменили экстренные отключения света
На Кировоградщине от коронавируса умер ребенок
На Западе прогнозируют скорое возвращение Херсона под контроль Украины
Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины
Алексей Чернышов возглавил «Нафтогаз Украины»
В Киеве отменили графики отключений и вырубают свет всем подряд
Эксперт раскрыл тайну «скачков» курса доллара в Украине
Верховная Рада приняла госбюджет-2023