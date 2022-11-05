Синоптик предупредила украинцев о сильном похолодании

Главное: Погода в Украине ухудшается. Завтра похолодает.

Детали: Синоптика Наталья Диденко сообщила, что в Украине испортится погода. В воскресенье, 6 ноября, ожидается похолодание.

По ее словам, ночью будет от 3 мороза до 4 тепла, а днем плюс 4-9.

На юге и западе страны прогреется до 9-14 тепла, а в Крыму до плюс 15.

В то же время, как говорит эксперт, дожди пройдут на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

В Киеве будет холодно и сыро, местами туман, а вечером дождь. Максимум будет 7-9 тепла.

Она добавила: «На следующей неделе погода существенно не изменится, даже немного потеплеет».

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