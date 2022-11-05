Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 75 440 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 75 440 солдат. Уничтожено 2 758 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 5 ноября.

Сообщается, что погибли уже 75 440 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 758 танков, 5 601 боевая бронированная машина, 1 776 артиллерийских систем, 391 РСЗО, 202 средства ПВО. 277 самолетов, 260 вертолетов, 1 462 БПЛА оперативно-тактического уровня, 399 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 184 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 155 единиц специальной техники.

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