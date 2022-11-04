Папа Римский сделал важное антивоенное заявление

Главное: Папа Римский сделал важное заявление. Он призвал не допустить новой холодной войны.

Детали: Папа Римский Франциск сделал громкое заявление. Как передает СNN, он призвал лидеров планеты и религиозного сообщества допустить новой холодной войны, добавив, что мир сегодня находится на краю пропасти.

Произошло это на конференции в Бахрейне.

Глава католиков сказал: «Впечатляющим парадоксом является то , что в, то время, как большинство населения планеты объединены перед лицом одних и тех же трудностей, страдая от серьезных продовольственного, экологического и пандемического кризисов, а также от все более скандальной глобальной несправедливости, несколько сильных мира сего вовлечены в решительную борьбу за партийные интересы, возрождая устаревшую риторику, перераспределяя сферы влияния и противопоставляя себя блокам».

Кроме этого он призвал религиозных лидеров внести свои взносы в противодействие перевооружению.

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