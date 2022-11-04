Король Бахрейна хочет организовать переговоры между Украиной и Россией

Главное: Между Украиной и Россией хотят организовать переговоры. Сделать это намерен король Бахрейна.

Детали: Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа сообщил, что хочет организовать переговоры между Украиной и Россией. Его слова цитирует ТАСС.

Так, посольство Бахрейна в Москве поведало, что их страна готова играть любую роль в сфере посредничества между двумя сторонами без промедления.

Там также отметили, что Бахрейн призывает оба государства пересмотреть и восстановить обязательства по поддержанию мира и безопасности, а также переориентировать глобальные усилия на противодействие волнам экстремистской идеологии.

В тему: В Кремле заявили о готовности к переговорам со всеми.