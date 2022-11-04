Полтавская епархия УПЦ передала помощь военным и нуждающимся

Главное: Полтавская епархия Украинской Православной Церкви помогает военным ВСУ, беженцам, медикам и всем пострадавшим от войны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, священники посетили с благотворительными визитами социальные учреждения Полтавы.

В частности, Полтавскую детскую городскую клиническую больницу и Полтавский Центр адаптации для бездомных лиц и освобожденных из мест лишения свободы БО «Свет надежды».

Православные полтавчане собрали помощь для Святогорской лавры. Были отправлены два грузовика с гуманитарной помощью. Делегацию Полтавской епархии возглавил руководитель епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиерей Андрей Симон.

Всего доставили 12 тонн продуктов питания и 130 тысяч гривен.

«Наши прихожане передавали и раньше помощь Лавре — участвовали в сборах, организованных другими епархиями. И когда мы объявили, что организовывается отправка машины от Полтавской епархии, — то как грибочки после дождя — люди очень быстро везли, несли, передавали свои пожертвования. В итоге за 5–6 дней удалось собрать около 130 тысяч гривен. И это всё — от простых, обычных людей», — поделилась организатор сбора, руководитель паломнического отдела Полтавской епархии Татьяна Ивановна Черкасец. «Мне запомнилась одна бабушка: еле-еле, бедненькая, с палочкой идёт. Приходит и говорит: „Меня тут командировали, чтобы принести на Лавру“. Она передала деньги. И чувствовалось, что это милостыня от сердца, что человек не просто даёт, а именно с любовью», — рассказала Татьяна.

Настоятель Свято-Пантелеймоновского храма села Руденковка и Свято-Николаевского храма Дубина священник Александр Мельник передал Защитникам Украины гуманитарную помощь.

В тему: В Кременчуцкой епархии передали 300 продуктовых наборов беженцам.