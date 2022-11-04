Житомирские священники УПЦ отправили гуманитарный груз на передовую и в Святогорскую лавру

Главное: Житомирская епархия УПЦ доставила очередную помощь Святогорской Свято-Успенской Лавре, которая пострадала от боевых действий.

Детали: Кроме братии и обитателей в обители ныне находятся также беженцы, дети, поэтому для нужд Лавры были собраны крупы, макаронные изделия, мука, овощи, консервация, мед, сахар, сухофрукты, масло, чай, сладости для детей и другие продукты долгого хранения, тёплая одежда и средства гигиены для женщин, мужчин и детей, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии.

Также был приобретен новый генератор, который сможет обеспечить отдельные нужды монастыря.

Делегация священников Житомирской епархии: протоиерей Димитрий Новицкий, протоиерей Максим Тышковец и протоиерей Вадим Давнюк встретились с наместником Святогорской обители, митрополитом Арсением, передали владыке слова поддержки от митрополита Никодима и духовенства.

Также с благословения управляющего Житомирской епархией была передана помощь находящимся на передовой военным. Для нужд наших Защитников священники передали окопные свечи, продукты питания, консервацию, средства личной гигиены, тёплую одежду.

В тему: Православные волонтеры УПЦ передали более 2 тонн помощи монастырю в Лиман.