На симпатичную «корабельную сосну» из «слуг народа» заведут уголовное дело

Главное: Высший антикорсуд обязал генпрокурора Украины открыть уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения нардепа от «Слуги народа» Ирины Аллахвердиевой. Она получила в подарок 14,4 млн грн.

Детали: Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Андрея Костина открыть уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения нардепа от «Слуги народа» Ирины Аллахвердиевой. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин в Telegram.

Как рассказал Шабунин, Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

«Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки», — отметил глава ЦПК.

Он напомнил, что умышленное невыполнение решения суда или препятствование его исполнению предусматривает лишение свободы (ст.382 УК).

В тему: 23 июня в интернете распространили скандальный видеоролик, где глава партии «Слуга народа» и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции в Николаеве. В частности, сравнили ее с «корабельной сосной». Позже Корниенко извинился перед Аллахвердиевой и рассказал, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в «Слуге народа» рассматривали кандидатом на должность мэра Николаева.