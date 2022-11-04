Британские ученые рассказали, почему окна нужно мыть чаще

Главное: На окнах оседают вредные для человека жирные кислоты, присутствующие в выбросах при приготовлении пищи.

Детали: Ученые из Бирмингемского университета призвали мыть грязные окна. Они утверждают, что окна могут содержать токсичные загрязнители и скрывать потенциально вредные загрязняющие вещества за защитной пленкой жирных кислот от продуктов приготовления пищи, которые могут сохраняться в течение длительного периода времени. Об этом пишет Scitech Daily.

Отмечается, что жирные кислоты, присутствующие в выбросах при приготовлении пищи, чрезвычайно стабильны и трудно расщепляются в атмосфере. А когда они сталкиваются с твердой поверхностью, такой как окно, то создают тонкую самоорганизующуюся пленку, которая медленно накапливается и может только постепенно разрушаться другими химическими веществами в атмосфере.

Таким образом пленка станет более шероховатой и вытянет больше воды из-за влажности воздуха. Кроме того, вредные загрязняющие вещества могут попасть в упругую корку, где они затем защищены от разрушения в атмосфере.

«Жирные кислоты в этих пленках сами по себе не особенно вредны, но поскольку они не расщепляются, они эффективно защищают любые другие загрязняющие вещества, которые могут быть захвачены под ними», — сказал старший автор доктор Кристиан Пфранг.

В ходе исследования команда работала над лабораторными «прокси» — образцами материала, разработанными в лаборатории, чтобы приблизиться к образцам «реального мира». Они были скручены в сверхтонкие пленки загрязнения толщиной всего в несколько десятков нанометров.

Исследователи использовали как нейтроны, так и рентгеновские лучи для изучения наноразмерного состава пленок и изменений в их поверхностных структурах. Они изменяли влажность и количество озона — ключевого загрязнителя внутри и снаружи помещений.

В итоге было выяснено, что самоорганизованное расположение внутри пленок в виде повторяющихся молекулярных слоев — так называемая ламеллярная фаза — затрудняет доступ более мелких молекул, таких как озон, к реактивным частям жирных кислот внутри этих структур.

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