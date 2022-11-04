Киев обновил рекорд по суточному количеству осадков

Главное: Накануне в Киеве выпало рекордное количество осадков. Число на 1,3 мм превысило предыдущий рекорд 1995 года, когда выпало 15,7 мм осадков.

Детали: В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции 3 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков — 17 мм, что на 1,3 мм больше предыдущего рекорда 1995 года, когда выпало 15,7 мм осадков», — говорится в сообщении.

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