В ГУР узнали, где российские военные прячут иранские дроны и ракеты

Главное: В ГУР рассказали, где оккупанты прячут ракеты и иранские дроны. В подземные ангары предприятия Курскатомэнергоремонт в Курской области российские военные завозили ракеты к С-300.

Детали: Российские военные используют территорию Курской АЭС для хранения и обслуживания ракет. Кроме того, они могут прятать там также иранские БПЛА. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР).

Отмечается, что последние несколько недель в подземные ангары предприятия Курскатомэнергоремонт в районе поселка Иванино Курской области российские военные завозили ракеты к комплексам С-300.

Также в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

«Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях», — заявляют в разведке.

Так, речь может идти о тайном размещении и обслуживании боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА на территории атомной станции.

«Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет. Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь — МАГАТЭ», — отметили в ГУР.

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