Обнародованы фамилии тех, кто подстрекал Путина к нападению на Украину

Главное: Президента Владимира Путина в необходимости вторжения в Украину убедили 3 человека: Николай Патрушев, Александр Бортников и Юрий Ковальчук.

Детали: Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили российского президента Владимира Путина в необходимости вторжения в Украину.

Помимо Бортникова и Патрушева, на решение Путина о начале войны повлиял миллиардер Юрий Ковальчук, пишет The Times со ссылкой на источник в российском правительстве.

Инициатива вторжения исходила именно от силового блока. В то же время большая часть российских элит якобы не была проинформирована о планах начать полномасштабную войну, воспринимая слова Путина как «блеф».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу был всего лишь «колеблющимся исполнителем» среди высокопоставленных чиновников.