Украина намерена проводить матчи ЧМ-2030 на Донбассе и в Крыму

Главное: Украина намерена проводить матчи ЧМ-2030 по футболу на территории всей страны. В том числе на Донбассе и в Крыму.

Детали: Во время совещания в Доме футбола вице-президент УАФ Юрий Записоцкий сделал смелое заявление. По его словам, Украина рассматривает проведение матчей по всей стране, в том числе в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает пресс-службау УАФ.

«Отмечаю, что при подготовке необходимых документов нашими подразделениями нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе — Донбасса и Крыма. Поэтому прошу проработать информацию об объектах, которые можно будет задействовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования», — заявил Записоцкий.

Как добавил вице-президент УФА, уже сегодня 4 ноября, в Португалии состоится заседание Оргкомитета ФИФА по подготовке заявки на проведение Чемпионата мира по футболу — 2033. В заседании примут участие представители Украины, Испании и Португалии.

В тему: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030.