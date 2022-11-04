Эрдоган договорился с Путиным о бесплатной отправке зерна голодающим и пристыдил западных лицемеров

Главное: Президент Турции заявил, что была достигнута договорённость с Путиным о бесплатных поставках продовольствия нуждающимся странам. Он также обвинил западные страны в отсутствии гуманности.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным была достигнута договорённость о бесплатных поставках продовольствия нуждающимся странам. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», — отметил Эрдоган.

По его словам, попытки западных стран рассуждать о гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором.

«Боль каждого невинного человека, умирающего в Африке, особенно в Сомали, не имея доступа к краюхе хлеба, разрывает наши сердца. К сожалению, не предпринимается никаких усилий, чтобы положить конец этим трагедиям, которые приводят миллионы людей к смерти. Позорно, что западные страны, которые дают уроки гуманности остальному миру, остаются равнодушными к этой трагедии», — сказал Эрдоган.