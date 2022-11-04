На Кировоградщине от коронавируса умер ребенок

Главное: В Кировоградской области ребенок умер от COVID-19. Всего за последние сутки в области зарегистрировали 85 новых случаев СOVID-19, заболели 76 взрослых и девять детей.

Детали: В Кировоградской области от коронавируса умер ребенок из Гайворонской громады. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил ГУ Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней.

За последние сутки зарегистрировали один летальный случай, умер ребенок из Гайворонской ТГ — говорится в сообщении.

Также за последние сутки в области зарегистрировали 85 новых случаев СOVID-19, заболели 76 взрослых и девять детей, выздоровели 89 больных.

В Кировоградской области провели более 5 тысяч прививок от коронавируса детям в возрасте 12-17 лет.

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