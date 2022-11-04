Ученые показали связь между питьевой водой и мочой динозавра

Главное: Вода на Земле сегодня та же самая, которая была почти пять миллиардов лет. То есть, она может состоять из мочи динозавра и прочего.

Детали: Воду, которую мы пьем из-под крана, люди уже пили до 10 раз. Это происходит потому, что сточные воды постоянно проходят один из двух различных циклов, пишет Daily Mail.

«Как только вы избавляете свое тело от воды, оно отправляется в путешествие к очистным сооружениям, где очищается для непосредственного использования, или идет другим путем к естественному водоему, который течет в море, прежде чем вернуться обратно к вам домой. Хотя люди разделяли отходы и воду тысячи лет, только в начале 21 века люди усовершенствовали технику, позволяющую получать безопасную питьевую воду, после того, как вода потребляется из крана, она стекает в канализационный трубопровод, который ведет к очистным сооружениям района, где она либо очищается для использования человеком, либо выбрасывается в окружающую среду», — говорят эксперты.

Количество людей, выпивших воду ранее, рассчитывается по формуле: Соотношение мочи = (общее количество выпитой воды)/(общее количество воды) = (общая биомасса когда-либо живших позвоночных* скорость мочи)/(общая вода) = (средняя биомасса позвоночных — скорость мочеиспускания в год * годы позвоночных) / (общее количество воды).

При этом, рацион мочи составляет 350 миллионов лет, когда пять миллиардов тонн влажных позвоночных мочится в восемь раз больше их массы тела в год, что составляет 14 000 миллионов кубических миль мочи.

«Это означает, что атомы в вашей средней молекуле воды уже были сконцентрированы в моче примерно 10 раз. И это консервативная оценка», — добавили эксперты.

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