Путин теряет контроль над ситуацией и на этом фоне активизируются Пригожин, Кадыров и Гиркин, - эксперт

Главное: Эксперт считает, что Путин теряет власть, а основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин ведет хитрую тактику.

Детали: Президент РФ Путин стремительно теряет силы и политический вес. И пока глава РФ не знает, как удержать власть, основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин ведет хитрую тактику, а Игорь Гиркин (Стрелков) создает свой вооруженный батальон. Об этом УНИАН рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, сейчас можно наблюдать за разрушением всей системы, которую пытался создать Путин.

«Путин пытался все эти годы выстраивать мощную централизованную систему, как он думал. Сейчас она дает сбои на разных этапах. Например, глава Башкортостана высказал свое недовольство мобилизацией, потому что забрали детского нейрохирурга из больницы в армию, хотя он бы мог проводить операции. Путин теряет контроль, потому что он одержим войной как способом сохранить власть. Он одержим конфронтацией с Западом. Путин не справляется с внутренним контролем, и на фоне этого выходят деятели как Пригожин, Кадыров», — сообщил Мусиенко.

Недовольство в окружении Путина нарастает. Он уже не выглядит сильным, а на фоне полного отсутствия успехов у армии РФ на фронте становится понятно, что война затянулась. По словам эксперта, Путин все равно не сможет закончить войну, потому что тогда он сразу же потеряет власть.

«Сейчас Гиркин формирует свой вооруженный батальон. Эти люди открыто показывают свое недовольство. Пригожин снимает ролики и показывает, что Минобороны плохо обеспечивает бойцов. Это означает, что у Пригожина и ему подобных есть амбиции искать опоры на будущее. Сейчас он ищет опору в военных, как большевики искали угнетенный класс, которому они готовы помочь — рабочие, крестьяне и военные. Военные, которым надоели поражения в Первой мировой войне, пошли в результате на Петроград. Пригожин формирует свою основу из таких же недовольных людей. Он критикует Шойгу, Минобороны и остальных, а ему никто ничего не может сказать», — резюмировал Мусиенко.