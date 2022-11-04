На Западе прогнозируют скорое возвращение Херсона под контроль Украины

Главное: На Западе прогнозируют скорую сдачу Херсона. Большинство эшелонов российского командования уже вероятно отошли за Днепр, оставив деморализованных и лишенных лидера резервистов, рассказали западные чиновники в комментарии СМИ.

Детали: Российские оккупанты подготовили почву для своего ухода из Херсона — крупнейшего украинского города, который удалось захватить войскам РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

По его словам, за последние пару недель украинская армия достигла «впечатляющих» успехов в кампании по возвращению территории, оккупированной российскими силами. Они же взамен были вынуждены перейти к более оборонительной позиции; кроме того, им «критически не хватает боеприпасов».

«Мы уверены в наших высказанных ранее предупреждениях относительно перспектив отхода российских военных с их херсонского плацдарма. План почти точно разрабатывался очень заранее», — заявил высокопоставленный западный чиновник в комментарии Politico.

Тем временем, Sky News со ссылкой на западных чиновников прогнозирует, что президента РФ Владимира Путина ожидает волна резкой критики от сторонников жесткой линии из-за ожидаемого вывода оккупационных войск из Херсона.

«Когда это произойдет, мы можем ожидать очередного всплеска острой критики в адрес российского руководства», — сказал один из западных чиновников.

По словам одного из чиновников, не похоже, что позиция Путина находится под непосредственной угрозой, однако правые силы давят на российское Минобороны, которое плохо руководит ведением войны.

«Наша оценка заключается в том, что одним из факторов, которые заставили его пойти на этот шаг (мобилизацию), была необходимость успокоить тех, кто критикует ведение войны как недостаточно решительное», — сказал источник издания.

Западные чиновники отмечают, что, хотя в район Херсона прибывает все больше российских войск, большая часть из них являются недавно мобилизованными резервистами, которые часто «ужасно оснащены и подготовлены».

«В Херсоне, вероятно, большинство эшелонов командования уже отошли за реку (Днепр), оставив деморализованных и лишенных лидера людей перед лицом украинских атак. По крайней мере некоторые резервисты прибывают на фронт без оружия», — сказал один из чиновников.

По их словам, российским войскам также «критически не хватает» боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов.

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