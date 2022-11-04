Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины

Главное: С начала войны РФ потеряла в Украине 74 840 солдат. Также было утрачено 2750 танков, 277 самолетов и 258 вертолетов.
Детали: С 24 февраля по 4 ноября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 74 840 человек (+840 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
— 2750 (+16) танков;
— 5580 (+28) боевых бронированных машин;
— 1772 (+17) артиллерийских системы;
— 391 (+1) реактивная система залпового огня;
— 201 (+3) средство ПВО;
— 277 (+0) самолетов;
— 258 (+0) вертолетов;
— 1450 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 397 (+0) крылатых ракет;
— 16 (+0) кораблей / катеров;
— 4174 (+12) единицы автомобильной техники и автоцистерн;
— 155 (+1) единиц специальной техники.
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