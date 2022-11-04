Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины

Главное: С начала войны РФ потеряла в Украине 74 840 солдат. Также было утрачено 2750 танков, 277 самолетов и 258 вертолетов.

Детали: С 24 февраля по 4 ноября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 74 840 человек (+840 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

— 2750 (+16) танков;

— 5580 (+28) боевых бронированных машин;

— 1772 (+17) артиллерийских системы;

— 391 (+1) реактивная система залпового огня;

— 201 (+3) средство ПВО;

— 277 (+0) самолетов;

— 258 (+0) вертолетов;

— 1450 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 397 (+0) крылатых ракет;

— 16 (+0) кораблей / катеров;

— 4174 (+12) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

— 155 (+1) единиц специальной техники.

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