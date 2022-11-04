Алексей Чернышов возглавил «Нафтогаз Украины»

Главное: Появилось распоряжении о назначении Алексея Чернышова главой «Нафтогаза Украины».

Детали: На сайте Кабмина появилось распоряжении о назначении Алексея Чернышова главой «Нафтогаза Украины». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Вместо него временно руководить Министерством развития громад и территорий будет Василий Лозинский.

Ранее Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Чернышова. Тогда же был уволен глава «Нафтогаза» Витренко.

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