Большинство немцев требуют от властей прилагать больше усилий для мирного урегулирования конфликта РФ и Украины

Главное: 55% немцев считают, что правительство ФРГ прилагает недостаточно усилий для урегулирования конфликта между РФ и Украиной путем дипломатии. Кроме того, более половины опрошенных немцев — против ужесточения санкционного режима в отношении РФ.

Детали: В Германии растет число недовольных действиями правительства по вопросу Украины. Согласно данным опроса Deutschlandtrend по заказу телеканала ARD, 55% немцев считают, что правительство ФРГ прилагает недостаточно усилий для урегулирования конфликта между РФ и Украиной путем дипломатии.

С июня число недовольных усилиями правительства в этом направлении выросло на 14 процентов.

Достаточными действия правительства считают лишь трое из десяти опрошенных.

Для 47 процентов опрошенных Украина — заслуживающий доверия партнер Германии (с марта — минус 16%). К России так же относится лишь 10%.

Каждый четвертый житель Германии считает военную помощь Украине достаточной. Высказывается за увеличение поставок лишь каждый пятый.

Участники опроса разделились по теме антироссийских санкций. 37% считают санкции недостаточными, 31% — достаточными, 23% считают санкции слишком суровыми. То есть более половины опрошенных немцев — против ужесточения санкционного режима.

Опрос также показал растущую обеспокоенность немцев из-за экономических сложностей, вызванных войной. Так, 66% опрошенных признались, что у них не хватит средств для оплаты счетов.