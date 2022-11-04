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Новости > В Киеве отменили графики отключений и вырубают свет всем подряд

В Киеве отменили графики отключений и вырубают свет всем подряд

Автор: «Фраза»
04.11.22 10:23
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В Киеве отменили графики отключений и вырубают свет всем подряд

Главное: Кличко заявил, что в Киеве сегодня без света сидят жители 450 тысяч квартир. Причина – якобы сильно энергосистема перегружена.

Детали: В Киеве 4 октября идут экстренные отключения света и все графики сейчас неактуальны, сообщает компания ДТЭК. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Со своей стороны Кличко заявил, что в Киеве сегодня без света сидят жители 450 тысяч квартир. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Причина – якобы сильно энергосистема перегружена.

 

Читайте также в тему материал «Ракетные удары по украинской инфраструктуре» (текст обновляется онлайн).

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: Киев, электроэнергия

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