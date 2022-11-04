В Киеве отменили графики отключений и вырубают свет всем подряд

Главное: Кличко заявил, что в Киеве сегодня без света сидят жители 450 тысяч квартир. Причина – якобы сильно энергосистема перегружена.

Детали: В Киеве 4 октября идут экстренные отключения света и все графики сейчас неактуальны, сообщает компания ДТЭК. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Со своей стороны Кличко заявил, что в Киеве сегодня без света сидят жители 450 тысяч квартир. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Причина – якобы сильно энергосистема перегружена.

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