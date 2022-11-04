Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американские миллиардеры делают ставку на победу республиканцев

Американские миллиардеры делают ставку на победу республиканцев

Агата Кловская
04.11.22 10:12
360
Американские миллиардеры делают ставку на победу республиканцев

Главное: Американские миллиардеры вложили 880 миллионов долларов в промежуточные выборы в США. Джордж Сорос возглавляет список доноров, пожертвовав более 128 миллионов долларов кандидатам от демократов.

Детали: Американские миллиардеры вложили 880 миллионов долларов в промежуточные выборы в США, которые состоятся 8 ноября. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Показательно: миллиардеры больше поддерживают республиканцев (59%), чем демократов (39%).

Так, известный спекулянт и манипулятор Джордж Сорос возглавляет список доноров, пожертвовав более 128 миллионов долларов кандидатам от демократов. За ним следуют Ричард и Элизабет Эйхляйн, владельцы судоходной компании Uline, пожертвовавшие 67 миллионов долларов кандидатам от республиканцев.

Миллиардер хедж-фонда Кен Гриффин занимает третье место в списке, потратив 66 миллионов долларов на республиканцев.

Джеффри Ясс, трейдер с Уолл-стрит, пожертвовал почти 48 миллионов долларов республиканцам, заняв четвертое место в списке, за ним следует Сэм Бенкман-Фрид, криптовалютный магнат, пожертвовавший 39 миллионов долларов кандидатам от демократов.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: США, выборы, миллиардер

Комментарии

Статьи

04.11.22 08:41

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
30.10.22 19:45

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.11.22 11:26

Стало известно, сколько украинцев удалось освободить из вражеского плена
04.11.22 11:16

Путин теряет контроль над ситуацией и на этом фоне активизируются Пригожин, Кадыров и Гиркин, - эксперт
04.11.22 11:14

На Западе прогнозируют скорое возвращение Херсона под контроль Украины
04.11.22 10:50

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины
04.11.22 10:47

Большинство немцев требуют от властей прилагать больше усилий для мирного урегулирования конфликта РФ и Украины
04.11.22 10:32

Алексей Чернышов возглавил «Нафтогаз Украины»
04.11.22 10:23

В Киеве отменили графики отключений и вырубают свет всем подряд
04.11.22 09:57

Медведев собрался «остановить верховного властелина ада»
04.11.22 09:35

Эксперт раскрыл тайну «скачков» курса доллара в Украине
03.11.22 18:27

Одесская епархия УПЦ закупила строительные материалы для жителей, пострадавших от ракетного удара
04.11.22 11:14

На Западе прогнозируют скорое возвращение Херсона под контроль Украины
04.11.22 10:50

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины
04.11.22 10:32

Алексей Чернышов возглавил «Нафтогаз Украины»
04.11.22 10:23

В Киеве отменили графики отключений и вырубают свет всем подряд
04.11.22 09:35

Эксперт раскрыл тайну «скачков» курса доллара в Украине
03.11.22 15:50

Верховная Рада приняла госбюджет-2023
03.11.22 14:49

Верховная Рада уволила главу Минрегиона
03.11.22 12:49

Со здания Херсонской ОВА исчез российский флаг
03.11.22 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 74 тысячи солдат
02.11.22 16:54

ВСУ выстраивают вокруг Киева многоэшелонированную оборону
02.11.22 14:50

Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины, — турецкие СМИ
29.10.22 14:30

Си Цзиньпин дал Путину унизительную кличку, - соцсеть
28.10.22 11:30

За право поехать на Евровидение от Украины поборются 36 музыкантов
01.11.22 09:26

Клинтон хочет засудить Трампа на миллион долларов
31.10.22 19:11

Частичная мобилизация в РФ остановлена
28.10.22 14:47

В НБУ рассказали, когда экономика Украины начнет восстанавливаться
28.10.22 12:14

Цель Путина – уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа, – ISW
01.11.22 16:38

Опубликованы новые графики отключения света в Киеве
28.10.22 14:14

Украинцам объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
28.10.22 11:49

Премьер-министр Исландии сделала неожиданное признание
Фото и Видео
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Байден вспомнил, как разговаривал с покойником
Байден вспомнил, как разговаривал с покойником
Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
В Хмельницком перевернулась машина скорой помощи
В Хмельницком перевернулась машина скорой помощи
Почти весь Киев сидит без воды после утренних обстрелов
Почти весь Киев сидит без воды после утренних обстрелов
Обнародовано видео, на котором танк по наводке коптера давит раненого российского солдата
Обнародовано видео, на котором танк по наводке коптера давит раненого российского солдата
На Хеллоуин РФ нанесла массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины, ситуация критическая
На Хеллоуин РФ нанесла массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины, ситуация критическая
Илон Маск на Хеллоуин организовал вечеринку в замке Дракулы
Илон Маск на Хеллоуин организовал вечеринку в замке Дракулы
В Индии накануне Хеллоуина рухнул мост, на котором находилось 500 человек. Много жертв
В Индии накануне Хеллоуина рухнул мост, на котором находилось 500 человек. Много жертв
fraza.com
Новости блогосферы
30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.