Главное: Американские миллиардеры вложили 880 миллионов долларов в промежуточные выборы в США. Джордж Сорос возглавляет список доноров, пожертвовав более 128 миллионов долларов кандидатам от демократов.

Детали: Американские миллиардеры вложили 880 миллионов долларов в промежуточные выборы в США, которые состоятся 8 ноября. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Показательно: миллиардеры больше поддерживают республиканцев (59%), чем демократов (39%).

Так, известный спекулянт и манипулятор Джордж Сорос возглавляет список доноров, пожертвовав более 128 миллионов долларов кандидатам от демократов. За ним следуют Ричард и Элизабет Эйхляйн, владельцы судоходной компании Uline, пожертвовавшие 67 миллионов долларов кандидатам от республиканцев.

Миллиардер хедж-фонда Кен Гриффин занимает третье место в списке, потратив 66 миллионов долларов на республиканцев.

Джеффри Ясс, трейдер с Уолл-стрит, пожертвовал почти 48 миллионов долларов республиканцам, заняв четвертое место в списке, за ним следует Сэм Бенкман-Фрид, криптовалютный магнат, пожертвовавший 39 миллионов долларов кандидатам от демократов.

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