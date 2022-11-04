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Новости > Медведев собрался «остановить верховного властелина ада»

Медведев собрался «остановить верховного властелина ада»

Александр Панько
04.11.22 09:57
124
Медведев собрался «остановить верховного властелина ада»

Главное: Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал очередной пост в своем Телеграмм-канале о войне против Украины. Он написал, что Россия якобы воюет не за территории, она — «защищает людей».

Детали: Сегодня в России отмечается так называемый День народного единства. По этому случаю замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выдал пост в своем Телеграмм-канале о войне против Украины.

Он написал, что Россия воюет не за территории, она — «защищает людей». «Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», — говорит Медведев.

Он заявляет, что Кремль воюет против тех, кто ненавидит их, «кто запрещает их язык, ценности и даже нашу веру, насаждает ненависть к истории Отечества».

«Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной», — написал замглавы Совета безопасности РФ.

Также он признал, что часть стран отвернулись от России, их он раскритиковал и назвал «прихлебателями», «трусливыми предателями» и «алчными перебежчиками».

«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача... Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь. Его оружие — затейливая ложь. А наше оружие — правда», — закончил свои размышления Медведев.

Тэги: Дмитрий Медведев, война в Украине

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