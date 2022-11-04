Эксперт раскрыл тайну «скачков» курса доллара в Украине

Главное: Курс зависит от успешного продолжения зерновой инициативы, поэтому может шататься из-за новостей о возможном прекращении. Об этом заявил эксперт рынка.

Детали: Курс доллара в Украине может меняться из-за новостей о прекращении так называемой «зерновой сделки». Как рассказал финансовый эксперт Василий Матий, срыв экспорта негативно повлиял бы на предложение доллара на наличном рынке.

«Курс зависит от успешного продолжения зерновой инициативы, поэтому может шататься из-за новостей о возможном прекращении», — заявил он.

Экономические условия, которые напрямую зависят от международной поддержки и экспорта, на сегодняшний день являются одними из самых важных факторов для стабильности курса доллара в Украине. Потому, как прогнозируют эксперты, изменения курса могут быть вызваны ожиданиями от налаживания морского экспорта.

Напомним, в банковских обменниках Киева 3 ноября курс гривни к доллару ослаб на 10 копеек — до 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 39,50 грн/евро. А курс наличного доллара в «ПриватБанке» подорожал на 20 копеек — до 39,90 грн/долл. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек — до 39,40 грн/евро.