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Новости > Верховная Рада приняла госбюджет-2023

Верховная Рада приняла госбюджет-2023

Агата Кловская
03.11.22 15:50
198
Верховная Рада приняла госбюджет-2023

Главное: Верховная рада приняла закон о госбюджте-2023. Расходы на национальную безопасность и оборону Украины составляют 1 трлн 141,1 млрд гривен.

Детали: Верховная рада Украины в четверг, 3 ноября, приняла закон о госбюджете на 2023 год. Документ в целом поддержали 295 депутатов.

Согласно документу, доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 329,3 млрд гривен, в том числе общего фонда 1 трлн 173,1 млрд гривен, специального фонда 156,1 млрд гривен.

Расходы составят 2 трлн 580,7 млрд гривен, в том числе общего фонда 2 трлн 296,5 млрд гривен, специального фонда 284,2 млрд. гривен. Предельный размер дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд гривен.

Кроме того, ожидается, что номинальный ВВП Украины в 2023 году составит 6 трлн 279,3 млрд гривен. Реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

Рост потребительских цен в 2023 году прогнозируется на уровне 28,0% после инфляции в 29,3% в 2022 году (декабрь к декабрю).

Также в госбюджете заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Таким образом доллар может подорожать примерно на 10 гривен (в 2022 году средний курс будет 32,3 гривен). Ожидается, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен.

Размер прожиточного минимума в 2023 году останется без изменений. От этого показателя зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат. С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2589 гривен.

Что касается минимальной зарплаты, то в 2023 году она повышаться не будет. Так, с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составит в месячном размере — 6700 гривен; в почасовом размере — 40,46 гривны. В проекте государственного бюджета на 2023 год заложено ожидание роста реальных зарплат на 1,4%.

Также Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году. Не будет повышения и до конца текущего года.

Кроме того, в госбюджете на 2023 год на жилищные субсидии направят 37,9 млрд гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 1 трлн 141,1 млрд гривен (общий фонд — 1 трлн 6,1 млрд гривен специальный фонд — 115,0 млрд гривен, государственные гарантии — до 20 млрд гривен) или 18,2% ВВП

Также госбюджетом определено, что на 31 декабря 2023 предельный объем государственного долга будет составлять 6 трлн 422,7 млрд гривен и превысит номинальный ВВП.

В тему: Проект бюджета Украины на следующий год подкорректировали.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, бюджет, экономика

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