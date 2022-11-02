На Виннитчине в следствии ракетного удара пострадал монастырь УПЦ и погиб послушник

Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины, — турецкие СМИ
На Киевщине до сих пор не опознаны более 200 тел мирных жителей
ВСУ получат отечественные БПЛА с дальностью полета до 1000 км
Ситуация на Донбассе резко обострилась, — ISW
Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 73 270 солдат
Тысячи домов остаются без электричества в Киевской области
Опубликованы новые графики отключения света в Киеве
Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины. Против них у нас защиты нет
Юрия Витренко уволили с должности главы правления «Нафтогаза», — СМИ