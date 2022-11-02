На Виннитчине в следствии ракетного удара пострадал монастырь УПЦ и погиб послушник

Главное: На Виннитчине в результате массированной ракетной атаки по Украине пострадал Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь Украинской Православной Церкви.

Братия обители просит всех вознести молитвы за упокой души усопшего.

Также, в результате ракетной атаки, в обители во время литургии был поврежден иконостас, упало паникадило и выбило окна.