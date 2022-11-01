На Закарпатье и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

Опубликованы новые графики отключения света в Киеве
Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины. Против них у нас защиты нет
Юрия Витренко уволили с должности главы правления «Нафтогаза», — СМИ
Пользователи «Киевстара» столкнулись с серьезными проблемами
Стало известно, сколько систем NASAMS и когда США передадут Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 72 470 солдат
Стало известно, где сегодня украинцы будут сидеть без электричества
Погода в ноябре 2022 будет похожа на репетицию зимы - морозы и снег
Как оказалось, восстановить энергосистему Украины будет очень непросто
Частичная мобилизация в РФ остановлена