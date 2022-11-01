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Новости > На Закарпатье и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

На Закарпатье и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

Александра Кудрявцева
01.11.22 17:41
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На Закарпатье и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов
Главное: В Мукачевской и Сарненской епархиях Украинской Православной Церкви священники провели в последний путь погибших защитников Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, на Закарпатье в селе Турья-Быстра с погибшим воином ВСУ Василием Штимаком.
 
«Военнослужащий служил в стрелковой роте стрелкового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Герой был ранен при выполнении боевой задачи в результате чего скончался в госпитале Винницы», — говорится на сайте епархии.
 
Чин отпевания воина возглавил благочинный Перечинщины протоиерей Владимир Грицько.
 
На Ровенщине в Сарненской епархии простились с воином Игорем Кушнирем, жителем Ракитного, который погиб на Донбассе.
 
Чин отпевания в Свято-Иоанно-Богословском храме села Томашгород Сарненского района возглавил благочинный Рокитновского благочиния протоиерей Борис Попченко.
 
«Убиенный воин Игорь положил свою жизнь ради мира, свободы и процветания своей Родины и всех нас. Пусть светлый образ защитника нашего Отечества навсегда останется в памяти родных, друзей и всех, кто знал его, любил и чтил», — сказал священник в своем слове.
 
В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
 
В тему: На Житомирщине и Полтавщине священники УПЦ отпели воинов ВСУ.

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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