На Закарпатье и Ровенщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

Главное: В Мукачевской и Сарненской епархиях Украинской Православной Церкви священники провели в последний путь погибших защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, на Закарпатье в селе Турья-Быстра с погибшим воином ВСУ Василием Штимаком.

«Военнослужащий служил в стрелковой роте стрелкового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Герой был ранен при выполнении боевой задачи в результате чего скончался в госпитале Винницы», — говорится на сайте епархии.

Чин отпевания воина возглавил благочинный Перечинщины протоиерей Владимир Грицько.

На Ровенщине в Сарненской епархии простились с воином Игорем Кушнирем, жителем Ракитного, который погиб на Донбассе.

Чин отпевания в Свято-Иоанно-Богословском храме села Томашгород Сарненского района возглавил благочинный Рокитновского благочиния протоиерей Борис Попченко.

«Убиенный воин Игорь положил свою жизнь ради мира, свободы и процветания своей Родины и всех нас. Пусть светлый образ защитника нашего Отечества навсегда останется в памяти родных, друзей и всех, кто знал его, любил и чтил», — сказал священник в своем слове.

В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.