Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины. Против них у нас защиты нет

Главное: Издание CNN, ссылаясь на информацию официальных лиц, заявило, что Тегеран планирует передать Москве баллистические ракеты. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины, а против них у нас защиты нет.

Детали: Иран планирует отправить практически 1000 дополнительных единиц вооружения России. Речь идет о баллистических ракетах малого радиуса действия «земля-земля» и дронах-камикадзе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию официальных лиц западной страны, которая внимательно следит за программой вооружений Ирана.

В сообщении говорится, что последняя партия оружия из Ирана в Россию включала практически 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для ударов по Украине.

«Эта новая ожидаемая поставка будет означать значительное увеличение поддержки Ираном военных действий России. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года», — отметчает СМИ.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины, а против них у нас защиты нет.

«300 км одна ракета, другая ракета — 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной», — сообщил он.

Отметим, что Пентагон в настоящее время не подтверждает данные о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности.

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