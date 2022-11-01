Юрия Витренко уволили с должности главы правления «Нафтогаза», — СМИ

Главное: Главу правления «Нафтогаза» Юрия Витренко отправили в отставку. Его место может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Детали: Юрия Витренко уволили с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины». Такое решение принял Кабинет министров. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в Кабмине.

«Кабинет министров прекратил полномочия главы правления НАК „Нафтогаз“ Юрия Витренко», — сообщил источник.

Ранее СМИ отмечали, что Витренко могут уволить с должности главы «Нафтогаза» до конца этой недели.

Впрочем, согласно процедуре, увольнять Витренко должен был Наблюдательный совет «Нафтогаза», но при его отсутствии этот механизм может осуществить Кабинет министров, выполняющий функции парламента.

По имеющейся информации, в четверг Верховная рада планирует рассмотрение кадровых вопросов, в частности, по увольнению Алексея Чернышова из Минрегиона. Он и может заменить Витренко в «Нафтогазе».

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